«الصحة»: 79 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 109 حالات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 79 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 109 حالات، ووفاة حالتين. ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 812,903 حالات، من بينها 3599 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 53 حالة حرجة في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 800,023 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9282 حالة وفاة. أخبار قد تهمك

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