أدبي الطائف يقيم الأمسية الشعرية الثامنة ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الطائف أقام نادي الطائف الأدبي الثقافي أمس، الأمسية الشعرية الثامنة ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022. وشارك عدداً من الشعراء ومنهم عبدالله الأسمري، ومحمد الطلحي، وعبدالملك الخديدي، بثلاثة نصوص تنوعت ما بين عاطفية ونصوص حرة.

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