هل يحق للمقيم العائد إلى المملكة بتأشيرة جديدة استبدال رخصته؟.. المرور يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
علقت الإدارة العامة للمرور، على سؤال مفاده “هل يحق للمقيم العائد إلى المملكة بتأشيرة جديدة استبدال رخصته؟”.
وأوضحت إدارة المرور، أنه يحق للمقيم العائد إلى المملكة بتأشيرة جديدة، مراجعة قسم المرور، والتقدم بطلب استبدال رخصة القيادة الخاصة به برقم الهوية الجديد.
وتابعت:”إمكانية تجديد رخصة القيادة أثناء التواجد خارج المملكة، من خلال زيارة الملحقية السعودية وإكمال اللازم حيال الفحص، وتفويض من يراه لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج والتفويض والرخصة”.
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