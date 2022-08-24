الأمير تركي بن محمد بن فهد يدشن الهوية الجديدة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، الهوية الجديدة لهيئة تطوير المحمية, بهدف تعزيز ظهور المحمية إعلامياً في مختلف الأنشطة محلياً وعالمياً، بالشكل الذي يليق بإرث وتاريخ وأصالة المحمية، ويبرز أهميتها.
وجرى تطوير الهوية البصرية الجديدة لتتميز بين الشعارات الرسمية والمؤسساتية في المملكة، وذلك بإضافة السيفين والنخلة بطريقة عصرية لتعكس التآلف بين أصل المحمية وأرضها وما تحتويه، بالإضافة إلى ما تحمله من مستقبل وما تذخر به من إمكانيات، وما تسعى له من الحفاظ على الحياة الفطرية.
يذكر أنه جرى إطلاق التصميم الجديد للموقع الإلكتروني، الذي حرصت الهيئة أن يكون مواكباً لأحدث وسائل التقنية، متضمناً العديد من الأبواب الفعالة، وما يحتويه من خدمات إلكترونية للتصاريح وإصدارها, وعرض المبادرات والأنشطة الثقافية والبرامج السياحية والأخبار المتعلقة بالحياة الفطرية في المملكة.
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