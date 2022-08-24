أمير نجران يتسلّم تقرير إنجازات سجون المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تقديم البرامج التوجيهية والإرشادية التي تسهم في إصلاح نزلاء السجون ليكونوا عناصر قادرة على الاندماج في المجتمع بعد قضائهم فترة محكومياتهم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، مدير إدارة السجون بالمنطقة العميد محمد بن سيف الشهراني، الذي قدّم لسموه تقريراً اشتمل على إنجازات المديرية وما تقدمه من برامج إصلاحية وتأهيلية، وأنشطة ثقافية ورياضية، وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتدريب المهني، إضافةً إلى تفعّيل المراكز المتخصصة.

وثمّن سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز ما تقوم به مديرية السجون بالمنطقة من خدمات مقدّرة لخدمة النزلاء في السجون، مشيداً بالشراكات الاجتماعية التي وقعتها مع عدة جهات، في سبيل تأهيل النزلاء وإصلاحهم، وتهيئتهم ورعاية أسرهم.