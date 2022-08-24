المهندس الجبير يُناقش جهود أمانة الشرقية لمعالجة التشوه البصري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية

ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس، جهود ونشاطات الأمانة في برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، في المدن الرئيسة بالمنطقة.

وركّز معاليه خلال الاجتماع على عناصر إصلاح الأساسيات وتحديد الأولويات والتنفيذ في أسرع وقت ممكن، للمواقع والشوارع المستهدفة ذات الأولوية والتدرج في التنفيذ.

واستعرض المرحلة الأولى من خطة تسوير الأراضي الفضاء، التي تضمنت 737 من القطع المستهدفة، فيما بلغ مجموع الرخص الصادرة 69 رخصة منها 39 تسوير أرض فضاء، و 30 رخصة بناء، فيما جرى تسوير 8 من الأراضي، إضافة إلى آلية ربط خدمة تحسين المشهد الحضري بتطبيق “توكلنا” التي تتيح ضمن بوابة (البلاغات) للمستخدم رفع ومتابعة بلاغات التشوه البصري من خلال تطبيق “توكلنا خدمات”؛ وذلك للارتقاء بالخدمات البلدية في المنطقة.

وتطرق الاجتماع إلى جهود الأمانة من خلال الحملات التوعوية والتثقيفية للحد من التشوه البصري عبر حسابات البلديات في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعرضاً لتقارير بلاغاتي 940 للفترة من 1 يناير حتى 21 أغسطس 2022م، بعدها استعرضت بلديات مليجة، النعيرية، بني هاجر، خطة برنامج تحسين المشهد الحضري، التي تضمنت جدول الرصد والمعالجة لعناصر التشوه البصري لهذه البلديات.