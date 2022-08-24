محمد بن مسعود - الدمام - كشف الفريق الأول لكرة القدم عن الأطقم الرياضية التي سيخوض بها الفريق منافسات مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “دوري روشن” موسم 2022-2023.

أطقم النصر للموسم الجديد

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أطقم الفريق وألوانها، بالإضافة إلى تحديد السعر للراغبين في الحصول عليها، وتوضيح خطوات الحجز لشراء التيشيرت.

أسعار أطقم

النصر

للموسم الجديد

الطقم الأول بـ299 ريال

الطقم الثاني بـ259.90 ريال

طقم الحراسة الأول بـ 178.89﷼

طقم الحراسة الثاني بـ 178.89﷼

طقم الحراسة الثالث بـ 178.89﷼

طقم الحراسة الرابع بـ 178.89﷼

رحلة البحث عن لقب الدوري

وفي سياق متصل، يستهل نادي النصررحلة البحث عن لقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الوحدة في الجولة الأولى من مباريات الموسم الجديد2022-2023.