محمد بن مسعود - الدمام - كشف الفريق الأول لكرة القدم عن الأطقم الرياضية التي سيخوض بها الفريق منافسات مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “دوري روشن” موسم 2022-2023.أطقم النصر للموسم الجديد
ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أطقم الفريق وألوانها، بالإضافة إلى تحديد السعر للراغبين في الحصول عليها، وتوضيح خطوات الحجز لشراء التيشيرت.أسعار أطقم النصر للموسم الجديد
- الطقم الأول بـ299 ريال
- الطقم الثاني بـ259.90 ريال
- طقم الحراسة الأول بـ 178.89﷼
- طقم الحراسة الثاني بـ 178.89﷼
- طقم الحراسة الثالث بـ 178.89﷼
- طقم الحراسة الرابع بـ 178.89﷼
وفي سياق متصل، يستهل نادي النصررحلة البحث عن لقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الوحدة في الجولة الأولى من مباريات الموسم الجديد2022-2023.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار أطقم النصر للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.