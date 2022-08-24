“سعود الطبية” تُقدّم نصائح لطلبة المدارس لتشجيعهم على اتباع عادات غذائية صحية

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دّمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية جملة من النصائح للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد لتشجيعهم على اتباع عادات غذائية صحية، الذي يعد أمرًا ضروريًا ومهمًا لكل الفئات العمرية كونها مرحلة مهمة وأساسية يحدث فيها النمو البدني السريع حيث يتعرض الأولاد والبنات لتغيرات جسدية وفسيولوجية وسلوكية عديدة، لذلك لا بد من الاهتمام بالتغذية في هذه المرحلة من حيث النوعية والكمية لكي لا يحدث خلل في النمو وللوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض.

وأكدت أخصائي التغذية دالية الخناني على أهمية التركيز على تناول وجبة الفطور لأن عدم تناولها يؤدي إلى نقص مستوى السكر في الدم وإلى صداع واضطرابات معوية وهزال، كونها ضرورية تزود الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالنشاطات والأعمال اليومية المطلوبة.

وشددت الخناني على ضرورة تناول الغذاء الصحي الغني بالكربوهيدرات الذي يعد من أهم مصادر الطاقة التي يحتاجها طلاب المدارس للقيام بالنشاطات المختلفة، ومن أهم المواد الغذائية الغنية بالكربوهيدرات هي الأرز والبطاطا والذرة والخبز والمعكرونة، وتناول أغذية غنية بالبروتينات كونها مصدر جيد للطاقة وضرورية لنمو العظام والعضلات وتجديد أنسجة الجسم ومن أهم مصادرها اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب والألبان والأجبان، وهناك البروتين النباتي الذي يتوفر في البقوليات والعدس والفول والحمص.

وأضافت: يُفضّل تزويد الطالب بوجبة فطور صحية مثل شطيرة اللبنة أو الجبنة أو الحمص أو زبدة الفول السوداني، ومراعاة استعمال خبز القمح أو النخالة، وتزويد الطالب بالفواكه والخضروات بحيث يمكن تقطيعها إلى قطع صغيرة لتسهيل تناولها، ويفضل إضافة عصير الليمون فوقها حتى لا يتغير لونها، كما يمكن تزويد الطالب بالمكسرات والفواكه المجففة والزبيب كبديل عن رقائق البطاطس، والتركيز على تناول العناصر المعدنية الضرورية، كونه تزداد الاحتياجات للعناصر المعدنية في هذه المرحلة وخاصة الكالسيوم والحديد والزنك والتركيز على تناول الفيتامينات، حيث يزداد الاحتياج للفيتامينات لطلاب المدارس وخاصة فيتامين ب1،ب2 وفيتامين النياسين والفوليك أسيد، فيتامين B12، B6، فيتامين D، فيتامينات E-C-A .

يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.

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Source almnatiq

