“الصندوق العقاري”: إيداع 868 مليون ريال لمستفيدي “سكني” لشهر أغسطس الجاري

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أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الأربعاء)، إيداع 868 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أغسطس؛ من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصندوق العقاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر خُصص لدعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر أغسطس 2022م بلغ نحو 40 مليار ريال.

وأبان أن تنويع برامج الدعم السكني ضمن حلول وخيارات أكثر؛ يرفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية، عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، بما يُمكن المستفيدين من تمّلك المنزل الأول وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، يقدم 9 خيارات متنوعة منها 4 منتجات للقرض العقاري المدعوم، و5 باقات للدعم السكني، من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة.



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Source akhbaar24

