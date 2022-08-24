︎
.
أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الأربعاء)، إيداع 868 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أغسطس؛ من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصندوق العقاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر خُصص لدعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.
وأشار إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر أغسطس 2022م بلغ نحو 40 مليار ريال.
وأبان أن تنويع برامج الدعم السكني ضمن حلول وخيارات أكثر؛ يرفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية، عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، بما يُمكن المستفيدين من تمّلك المنزل الأول وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، يقدم 9 خيارات متنوعة منها 4 منتجات للقرض العقاري المدعوم، و5 باقات للدعم السكني، من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الصندوق العقاري”: إيداع 868 مليون ريال لمستفيدي “سكني” لشهر أغسطس الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.