وزير العدل يوجه بالتوسع في خدمات “ناجز” لتشمل 140 خدمة عدلية إلكترونية

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وجه وزير العدل، وليد الصمعاني، بالتوسع في خدمات بوابة ناجز لتشمل 140 خدمة عدلية إلكترونية.
وأضاف أن ذلك يهدف إلى توفير الوقت والجهد على المستفيدين، واستمرار التحول الرقمي الكامل للخدمات العدلية، ورفع كفاءة هذه الخدمات للمستفيدين.
ونوه بأن عدد المستفيدين من هذه الخدمات بلغ 7.3 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين يوميا 180 ألف مستفيد.
يذكر أن “ناجز” شهدت مؤخرًا إطلاق 51 خدمة جديدة يمكن للمواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت.
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Source akhbaar24
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