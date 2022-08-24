 المركز الوطني للتنمية الصناعية يلعن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلن المركز الوطني للتنمية الصناعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية.

وظائف المركز الوطني للتنمية الصناعية

وكشف المركز الوطني للتنمية الصناعية عن العديد من التفاصيل المتعلقة بالتخصصات المطلوية والأوراق وآلية التقديم.

مدير التطبيقات (ERP).

المؤهلات / الخبرة المهنية:

درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو المجالات المماثلة. أكثر من 6 سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو المجالات المماثلة. خبرة العمل السابقة في تنفيذ وإدارة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والخبرة المتعلقة بالموارد المالية والبشرية ، بما في ذلك إدارة المشاريع والإجراءات المرتبطة بها.

عن المركز:

المركز الوطني للتنمية الصناعية (البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية سابقا) هو مركز حكومي سعودي يهدف لتطوير البنية التحتية الصناعية وتنويع الاقتصاد الوطني عن طريق التحول من الاعتماد على الثروات الطبيعية ممثلة في قطاع النفط إلى الثروات المكتسبة من ذلك القطاع.

طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 23 أغسطس 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا)

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Source almnatiq

