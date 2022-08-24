“الإحصاء”: ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 85.1% في الربع الثاني من 2022

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع الصادرات السلعية في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 85.1 % وبقيمة بلغت 429.8 مليار ريال، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 232.2 مليار ريال.

وأرجعت الهيئة سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 177.2 مليار ريال، بنسبة 106.5%، لافتة إلى أن نسبة الصادرات البترولية ارتفعت من مجموع الصادرات الكلي من 71.7% في الربع الثاني من 2021 إلى 80% في الربع الثاني عام 2022.

وأضافت الهيئة أن قيمة الصادرات السلعية ارتفعت بالمقارنة مع الربع الأول من 2022 بمقدار 63.9 مليار ريال وبنسبة 17.5%، كما سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 31.0% عن الربع الثاني عام 2021، حيث سجلت 86.2 مليار ريال مقابل 65.8 مليار ريال.

وأكدت ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 7.6 مليار ريال، وبنسبة 9.7% بالمقارنة مع الربع الأول عام 2022، كما ارتفعت الواردات في الربع الثاني عام 2022 بنسبة 21.7 % بمقدار 30.5 مليار ريال؛ وبلغت قيمتها 171.0 مليار ريال ، مقابل 140.4 مليار في الربع الثاني من عام 2021.

وسجلت قيمة الواردات ارتفاعا بالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول عام 2022 بمقدار 13.4 مليار ريال وبنسبة 8.5%، لافتة إلى أن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها كانت من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 35.3 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومعدات النقل وأجزاؤها، من أهم سلع الصادرات غير البترولية في الربع الثاني عام 2022.

وأكدت ارتفاع نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات إلى 50.4 % في الربع الثاني 2022، مقابل 46.8% في الربع الثاني عام 2021، كنتيجة للارتفاع الكبير للصادرات غير البترولية بنسبة 31% على الارتفاع في الواردات خلال هذه الفترة.

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Source akhbaar24

