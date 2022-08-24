3 مستويات لمواقع شحن المركبات الكهربائية

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صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مواقع شحن المركبات الكهربائية إلى ثلاثة مستويات.
واعتمد التصنيف على تحديد المواقع التي يترك فيها الأفراد سياراتهم ساعات طويلة كمواقف المسارح والفنادق والمجمعات التجارية، إضافة إلى المواقع التي تتوقف فيها المركبات لفترات طويلة كمحطات القطارات، ومواقف المباني السكنية، ومحطات النقل الإقليمية، والمواقع التي تتوقف فيها المركبات ساعات قليلة، كجوانب الشوارع التجارية، ومحطات الوقود فئة أ، ب.
وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أبرز الاشتراطات الفنية لـ«شواحن المركبات الكهربائية»؛ الالتزام بتطبيق المعايير والمتطلبات الفنية الصادرة عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، خصوصاً متطلبات كود التوزيع السعودي والإطار التنظيمي لشحن المركبات الكهربائية، ومتطلبات كود البناء السعودي، وتخصيص 5% من المواقف لمن يرغب إضافة النشاط، ووضع مستويات لمواقع شحن تغذية المركبات الكهربائية.
وأعلنت وزارة الطاقة، في وقت سابق، جاهزية نشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة تنظيمياً وفنياً، والانتهاء من جميع الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها.
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Source almnatiq
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