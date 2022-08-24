معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ينظم الفعالية الدولية للطائرات الورقية

ينظم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الفعالية الدولية للطائرات الورقية، وذلك يومَيْ 2 و3 سبتمبر المقبل، في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض.

وتعد فعالية الطائرات الورقية الدولية إحدى فعاليات المعرض، الذي ينطلق الخميس المقبل ويواصل فعالياته حتى 3 سبتمبر المقبل، حيث تنطلق فعاليات المهرجان من الساعة الرابعة عصراً إلى السادسة مساءً.

وتشتمل الفعالية على مسابقات عدة، بدايةً بمسابقة عروض الطائرات الورقية بمشاركة أهم وأبرز لاعبي الطيران الورقي من ثماني دول، هي: (الولايات المتحدة الأمريكية والهند وتايلاند وأستراليا وفرنسا وسنغافورة وفيتنام وإندونيسيا)، مروراً بمسابقة أجمل تصميم للطائرة الورقية، ومسابقة أكثر مدة بقاء بالهواء، وصولاً إلى مسابقة أجمل عرض لتحريك الطائرة على نغمات موسيقية.

وخصص المعرض جوائز للفائزين بمسابقات الطائرات الورقية الدولي، توزع في اليوم الثالث من سبتمبر. كما سيحظى الحضور بتنظيم مسابقات محلية للمهتمين بالطيران الورقي تُعنى بأجمل تصميم للطائرة الورقية، وأكثر مدة بقاء الطائرة بالهواء.

وسيكون التسجيل في متناول الراغبين بالمشاركة من خلال الجناح الخاص بالفعالية داخل المعرض، علاوةً على إمكان التسجيل في ورش العمل الخاصة بصناعة الطائرات الورقية والمستمرة خلال أيام المعرض في منطقة الفنون.

ويتطلع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2022 إلى استقطاب عدد كبير من المتخصصين والمهتمين بالأنشطة الفنية والثقافية والتراثية، حيث يتضمن متحفاً مخصصاً لتثقيف الجمهور حول تاريخ الصقور، وآخر للفنون والرسم والخط، مع تنظيم مسابقات فنية طوال مدة إقامته.

ونجح نادي الصقور السعودي في تنظيم هذا الحدث بنسخته الثالثة عام 2021 في استقطاب أكثر من 300 عارض من 30 دولة، وتجاوز عدد الحضور أكثر من 500 ألف زائر خلال 15 يوماً، ويتوقع القائمون على المعرض أن يحضر هذا العام أكثر من 550 ألف زائر.

يشار إلى أنه يمكن شراء تذاكر المعرض من مقر نادي الصقور السعودي، أو موقعي فيرجن ميقا ستور أو من خلال متاجرها حول المملكة، وكذلك موقع بلاتينيوم لِست، بالإضافة إلى مواقع مخصصة لبيع التذاكر في مقر النادي بملهم أثناء المعرض.