158 طالباً وطالبة من 7 جامعات يتنافسون على مقاعد نوابغ المستقبل

تمكن 158 طالباً وطالبة من سبع جامعات سعودية، من اجتياز الترشيحات الأولية للمشاركة في مبادرة "نوابغ المستقبل" للابتعاث الخارجي، التي أطلقتها دله البركة بالتعاون مع مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية.

وكان أكثر من 1500 طالبا وطالبة قد تقدموا للمبادرة، سعياً لاستكمال الدراسات العليا ونيل درجة الماجستير في أرقى الجامعات العالمية.

ويمثل الطلاب المرشحون للمبادرة مختلف مناطق المملكة. وجرت الاختبارات في الرياض وجدة والدمام.

وخضع المرشحون لسلسلة من الاختبارات لقياس المستوى والأداء، تمثل المرحلة الثانية للقبول في مبادرة الابتعاث الخارجي، فيما سيتم إعلان أسماء المرشحين للقبول النهائي في البرنامج الأسبوع المقبل، عقب مرحلة المقابلات الشخصية التي ستُعقد بواسطة لجنة متخصصة.

وتهدف مبادرة «نوابغ المستقبل» للابتعاث الخارجي إلى اكتشاف وتبني النوابغ من أبناء وبنات دوت الخليج في مختلف التخصصات، بهدف الاستثمار في مواهبهم ودعم مسيرتهم الأكاديمية في أهم الجامعات العالمية.

وأوضح الدكتور ميلاد السبعلي، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليرننج الشريك الدولي لمبادرة "نوابغ المستقبل"، أن الاختبار الذي خضع له المتقدمون للمبادرة هو اختبار عالمي، تم تطويرها من قبل أهم الخبراء والباحثين بأهم الجامعات العالمية في مجالات الكفايات الأساسية التي لها علاقة بطرق التفكير، حيث تعمل هذه الاختبارات على تحليل طريقة تفكير الطالب وقدرته على الإبداع وحل المشكلات، مشيراً إلى أن هذه المسائل تعد من أهم الأساسيات التي بموجبها يتم قبول الطالب بالجامعات العالمية المتميزة.

من جهته، أشار الأستاذ محي الدين صالح كامل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دله البركة القابضة، إلى أن المبادرة وضعت آليات ومعايير ترشيح الطلاب، وتحديد التخصصات التعليمية واختيار الجامعات العالمية، حيث تتبنى المبادرة مسيرة الطلاب في استكمال تحصيلهم الأكاديمي لمرحلة الماجستير في أرقى الجامعات العالمية.

وتأتي مبادرة "نوابغ المستقبل" تجسيداً لمستهدفات برنامج «تنمية القدرات البشرية»؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وجاءت بعد دراسة تحليلية لاحتياجات المملكة في المرحلة المقبلة، وتحديد عدد من التخصصات المطلوبة، واختيار أفضل برامج الماجستير العالمية المرتبطة بهذه التخصصات من عدة جامعات بناء على الترتيب الدولي للبرنامج والجامعة، ومدى ارتباطها بالتخصص المطلوب.