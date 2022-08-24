شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت” في التقرير التالي، موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره إنبي، في محاولة لاستعادة الوصافة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بنظيره إنبي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت القاهرة.

وستقام مباراة الأهلي وإنبي، على ملعب ستاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بينما يقع إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي وإنبي، عبر قناة أون تايم سبورت المالك الحصري لمباريات الدوري المصري.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وصلاح محسن ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخرى ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدى وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية وعلى عمرو.