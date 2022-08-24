«الإحصاء»: 429.8 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في الربع الثاني من 2022.. بارتفاع 85.1%

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الصادرات السلعية للسعودية في الربع الثاني من العام الحالي 2022 بنسبة 85.1% عن الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 429.8 مليار ريال في الربع الثاني (2022)، مرتفعة عن 232.2 مليار ريال في الربع الثاني (2021)؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 177.2 مليار ريال، بنسبة 106.5%.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.7% في الربع الثاني من عام 2021 إلى 80.0% في الربع الثاني عام 2022، فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022 بمقدار 63.9 مليار ريال وبنسبة 17.5.%.

كما سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 31.0% عن الربع الثاني من عام 2021، حيث سجلت 86.2 مليار ريال مقابل 65.8 مليار ريال، في حين ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 7.6 مليار ريال، وبنسبة 9.7% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 21.7% بمقدار 30.5 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 171.0 مليار ريال في الربع الثاني 2022، مقابل 140.4 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول عام 2022 بمقدار 13.4 مليار ريال وبنسبة 8.5%.

التجارة الدولية لشهر يوينو 2022

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات السلعية في السعودية لشهر يونيو 2022 بنسبة 75.2% عن شهر يونيو 2021، حيث بلغت قيمتها 147.7 مليار ريال في شهر يونيو 2022، مرتفعة عن 84.3 مليار ريال في شهر يونيو 2021؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 57.0 مليار ريال بنسبة 94.1%.

كما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.9 % في شهر يونيو 2021 إلى 79.7 % في شهر يونيو 2022، فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر مايو 2022 بمقدار 3.4 مليار ريال وبنسبة 2.3%.

وكشفت «الإحصاء» أن الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) سجلت ارتفاعا بنسبة 26.8% عن شهر يونيو 2021، حيث سجلت 30.1 مليار ريال، مقابل 23.7 مليار ريال، في حين ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.9 مليار ريال، بنسبة 6.8% بالمقارنة مع شهر مايو 2022.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر يونيو 2022 بنسبة 28.9% بمقدار 13.4 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 59.9 مليار ريال في شهر يونيو 2022، مقابل 46.5 مليار ريال في شهر يونيو 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق (مايو 2022) بمقدار 5.3 مليار ريال وبنسبة 9.7%.