“إنفاذ” يستعرض 66 عقارا في 7 مزادات بمساحات تتجاوز 100 ألف متر مربع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة 6 مزادات علنية، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر، بمساحات عقارية تتجاوز 100 ألف متر مربع.
وتُعرض المزادات أكثر من 66 عقارًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية.
وتبدأ بمزاد كسب الإلكتروني الذي يعرض 19 عقارا في مدينة القصيم، ومزاد البلد 2 الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمكة المكرمة، ومزاد جواهر الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات في كل من عسير وجازان ونجران ومكة، ومزاد البوادي 3 الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمحافظة جدة، ومزاد بوابة الخليج الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمنطقة الشرقية، ومزاد بوابة الخليج الحضوري الذي يعرض 22 عقارا بمدينة الدمام، كما يمكن الاطلاع على صفحة المزادات من خلال الرابط التالي : https://infath.sa/auctions .
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