خام برنت يهبط دون 100 دولار مع انحسار المخاوف من قرار أوبك+

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار النفط، بعد صعودها بنحو 4 بالمئة في جلسة يوم أمس، بفعل انحسار المخاوف من خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في تجمع أوبك+، الإنتاج قريبا.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 40 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 99.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 0337 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها 3.9 بالمئة أمس الثلاثاء. وهبطت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا، أو 0.29 بالمئة، عند 93.47 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 3.7 بالمئة في اليوم السابق.
وارتفع كلا العقدين أمس الثلاثاء بعد أن أشار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن لدى تحالف أوبك+ الوسائل للتعامل مع التحديات، مثل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة.
لكن تسعة مصادر في أوبك قالت لرويترز أمس الثلاثاء إن تخفيضات الإنتاج المحتملة في أوبك+ قد لا تكون وشيكة، ومن المرجح أن تتزامن مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا توصلت إلى اتفاق نووي مع الغرب.
كما أكد مسؤول أميركي كبير لرويترز يوم الاثنين أن إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية بشأن إحياء الاتفاق.
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