المحاصيل الزراعية في خطر بسبب موجة حرّ غير مسبوقة في الصين

محمد بن مسعود - الدمام - تعاني الصين من موجة ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، تشكل تهديدًا خطيرًا للمحاصيل الزراعية لفصل الخريف، وفق تحذيرات السلطات.

فيما أدت موجة الحر إلى انخفاض مقلق في مستويات المياه، وإلى جفاف يسبب مشكلة للمزارعين، في عدد كبير من المناطق خصوصا لزراعات الأرز وفول الصويا التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وأجبرت موجة الحر، السلطات الصينية، في الأيام الأخيرة، على تقنين الكهرباء محليا، بينما تعمل مكيفات الهواء بأقصى طاقتها مما يشكل ضغطا على إنتاج الطاقة الكهرمائية، بسبب جفاف الأنهار.

وكشفت بيانات رسمية أن موجة الحر في الصين أدت إلى تراجع مستوى المياه في نهر يانغتسي أهم ممر مائي داخلي في البلاد، إلى مستويات غير مسبوقة في بعض الأماكن.

وفي منتصف الأسبوع الجاري، اندلعت حرائق في مساحات شاسعة من غابات تشونغ تشينغ في الصين، مع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة.

وأعلنت السلطات الصينية، الاثنين الماضي، إجلاء سكان المناطق المحيطة من غابات تشونغ تشينغ.

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وفي وقت سابق، أصدرت السلطات الصينية تحذيرًا من الجفاف في جميع أنحاء البلاد، حيث تشهد الصين واحدة من أقوى موجات الحرارة منذ 6 عقود، إضافة لعدم هطول الأمطار مما يؤثر على سلاسل التوريد العالمية.