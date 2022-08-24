“الصحة” تقدم نصائح جوهرية للحفاظ على العين أثناء وقت اللعبة

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت وزارة الصحة، عدة نصائح وطرق وقاية، من أجل الحافظ على صحة العينين أثناء وقت اللعبة.
وأوضحت الوزارة أنه يجب تقليل إجهاد العينين عبر قاعدة “20 – 20 – 20″، والتي تعني أنه كل 20 دقيقة، يجب صرف النظر لمكان لا يقل عن 20 قدم “6 أمتار”، ولمدة لا تقل عن 20 ثانية.
ونصحت بأن يحاول الفرد أثناء وقت اللعبة بأن يرمش ويغمض عيونه، لتجنب الجفاف وحرقة العين.
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