اخبار دوليه – بومبيو: إحياء بايدن للاتفاق النووي هو تعزيز لنظام خامنئي القاتل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزر الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، الأربعاء، أن إحياء إدارة جو بايدن للاتفاق النووي الإيراني هو تعزيز لنظام خامنئي القاتل، حسب وصفه.
وكتب في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر»، «الأخبار القادمة من فيينا مقلقة للغاية.. حيث يقترب فريق بايدن من إحياء الاتفاق الإيراني الفاشل».
كما أضاف «في البداية أعاد بايدن حركة طالبان، والآن يقوم بتمكين نظام خامنئي القاتل».
وكان مجلس الأمن القومي الأميركي أعلن في وقت سابق الثلاثاء، أن طهران قدمت تنازلات في ملفات حساسة.
لكن مسؤولا أميركيا كبيرا أكد أن إمكانية الوصول لاتفاق نووي جديد ليست واضحة حتى اللحظة.
وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم ذكر هويته لحساسية الأمر، الثلاثاء، أن بعض الفجوات لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران.
إلا أنه أوضح في الوقت عينه أن طهران تخلت عن بعض الشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي، مثل التخلي عن شرط إنهاء تحقيقات وكالة الطاقة الذرية.
من أمام قصر كوبورغ في فيينا حيث تجري المحادثات النووية (رويترز)
من جهته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية وافقت على النص أو المقترح الأوروبي.
كما أضاف قائلاً في مقابلة مع التلفزيون الإسباني، اليوم أيضاً «معظمهم موافقون، لكن ليس لدي رد بعد من الولايات المتحدة، وهو ما أتوقعه خلال هذا الأسبوع».
تعديلات إيرانية
إلى ذلك، أوضح أن طهران طلبت بعض التعديلات على الاقتراح، الذي لم يتم الكشف عنه، والذي جاء بعد محادثات متقطعة وغير مباشرة مع واشنطن على مدار 16 شهرا.
وكان المسؤول الأوروبي كشف أمس الاثنين أن الرد الإيراني على المقترح الأوروبي»معقول».
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