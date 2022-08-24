اخبار دوليه – بومبيو: إحياء بايدن للاتفاق النووي هو تعزيز لنظام خامنئي القاتل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬وزر‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق،‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬إحياء‭ ‬إدارة‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬للاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬هو‭ ‬تعزيز‭ ‬لنظام‭ ‬خامنئي‭ ‬القاتل،‭ ‬حسب‭ ‬وصفه‭.‬

وكتب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬نشرها‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬‮«‬الأخبار‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬فيينا‭ ‬مقلقة‭ ‬للغاية‭.. ‬حيث‭ ‬يقترب‭ ‬فريق‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬الفاشل‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬البداية‭ ‬أعاد‭ ‬بايدن‭ ‬حركة‭ ‬طالبان،‭ ‬والآن‭ ‬يقوم‭ ‬بتمكين‭ ‬نظام‭ ‬خامنئي‭ ‬القاتل‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬قدمت‭ ‬تنازلات‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬حساسة‭.‬

لكن‭ ‬مسؤولا‭ ‬أميركيا‭ ‬كبيرا‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬لاتفاق‭ ‬نووي‭ ‬جديد‭ ‬ليست‭ ‬واضحة‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭.‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬اشترط‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬هويته‭ ‬لحساسية‭ ‬الأمر،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الفجوات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭.‬

إلا‭ ‬أنه‭ ‬أوضح‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الشروط‭ ‬الأساسية‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬مثل‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬شرط‭ ‬إنهاء‭ ‬تحقيقات‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭.‬

من‭ ‬أمام‭ ‬قصر‭ ‬كوبورغ‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬حيث‭ ‬تجري‭ ‬المحادثات‭ ‬النووية‭ (‬رويترز‭)‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬جوزيف‭ ‬بوريل،‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬النووية‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬أو‭ ‬المقترح‭ ‬الأوروبي‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬قائلاً‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬التلفزيون‭ ‬الإسباني،‭ ‬اليوم‭ ‬أيضاً‭ ‬‮«‬معظمهم‭ ‬موافقون،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬رد‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أتوقعه‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‮»‬‭.‬

تعديلات‭ ‬إيرانية

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬طلبت‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬الاقتراح،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنه،‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬متقطعة‭ ‬وغير‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬16‭ ‬شهرا‭.‬

وكان‭ ‬المسؤول‭ ‬الأوروبي‭ ‬كشف‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬الرد‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬الأوروبي‮»‬معقول‮»‬‭.‬