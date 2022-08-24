شكرا لقرائتكم خبر عن أفصل 10 هدافين في تاريخ الدوري السعودي.. نجم الأهلي السابق يتصدر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدور في ذهن العديد من عشاق ومتابعي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم معرفة أفضل هدافين عبر تاريخ الدوري السعودي.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي قائمة أفضل 10 هدافين للدوري السعودي منذ انطلاقه، ويأتي ذلك فيما يلي..



قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري السعودي

1- عمر السومة: «144» هدفًا.

2- ناصر الشمراني: «126» هدفًا.

3- محمد السهلاوي: «105» أهداف.

4- عبد الرزاق حمد الله: «89» هدفًا.

5- بافيتيمبي جوميز: «81» هدفًا.

6- مختار فلاتة: «67» هدفًا.

7- إلتون جوزيه: «66» هدفًا.

8- مهند عسيري: «64» هدفًا.

9- نايف هزازي: «63» هدفًا.

10- ياسر القحطاني: «61» هدفًا.

تعرف على موعد انطلاق منافسات النسخة الجديدة من الدوري السعودي 2022/2023

تفصلنا ساعات معدودة على ضربة البداية للنسخة الجديدة من الدوري السعودي 2022/2023، والتي تنطلق بمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة وخمس بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وخمس بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مباريات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023.

وجاء ذلك وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا مشيرًا إلى حصول القناة الرياضية على حقوق بث المباراة حتى 3 مواسم قادمة.

تعرف على جدول مباريات الجولة الأولى في الدوري السعودي 2022/2023

الفيحاء × ضمك

الهلال × الخليج

العدالة × الاتحاد

الاتفاق × الطائي

الشباب × الباطن

الفتح × التعاون

ابها × الرائد

النصر × الوحدة