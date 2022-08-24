شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يفصلنا يوم واحد على انطلاق الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023، المقرر أن يبدأ مساء الغد الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن المباراة الأولى للنصر في الدوري السعودي المقرر أن تقام أمام الوحدة.

موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تختتم مواجهات الجولة الأولى من الدوري السعودي 2022/2023 بمواجهة تجمع بين النصر والوحدة مساء السبت الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباريات النصر في الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مباراة النصر والوحدة القادمة في الدوري، وكذلك جميع موجهات الدوري السعودي للمحترفين كما كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا في بيان رسمي نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الكشف معلق مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين

أعلنت قنوات “SSC sport” السعودية عن تعيين المعلق الشهير فهد العتيبي للتعليق على أحداث مباراة النصر والوحدة يوم السبت المقبل 27 أغسطس، في الجولة الافتتاحية بالدوري 2022/2023.

تعرف على تردد قنوات SSC الرياضية السعودية

تعرف على تردد قنوات SSC الرياضية السعودية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية على النايل سات

أما تردد المجموعة على القمر الصناعي النايل سات، فيجب اتباع التعليمات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

جدول مباريات النصر في الدوري الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

«الجولة الأولى» النصر × الوحدة.

«الجولة الثانية» التعاون × النصر.



«الجولة الثالثة» النصر × ضمك.

«الجولة الرابعة» الباطن × النصر.

«الجولة الخامسة» النصر × الإتحاد.

«الجولة السادسة» ابها × النصر.



«الجولة السابعة» النصر × العدالة.

«الجولة الثامنة» النصر × الفيحاء.

«الجولة التاسعة» الرائد × النصر.

«الجولة العاشرة» النصر × الهلال.

«الجولة الحادية عشر» الخليج ×النصر.

«الجولة الثانية عشر» النصر × الطائي.

«الجولة الثالثة عشر» الشباب × النصر.

«الجولة الرابعة عشر» النصر × الإتفاق.

«الجولة الخامسة عشر» الفتح × النصر.