شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاحية الغد.. تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفتتح منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين فقط نسخته الجديدة 2022/2023 مساء الغد الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري.

موعد مباراة الفيحاء وضمك في افتتاح النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

من المقرر أن تفتتح البطولة العربية بمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك، في الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة وخمس بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وخمس بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مباريات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023.

وجاء بعدما توصلت إدارة القناة إلى اتفاق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا لنقل جميع مباريات البطولة حتى 3 مواسم قادمة.

تعرف على تردد قنوات SSC الرياضية السعودية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: النايل سات. التردد: 12523. معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.



بطل النسخة الماضية من الدوري السعودي 2021/2022

حقق الهلال سيناريو خيالي بعدما فاز بالنسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين2021/2022، بعد صراع عصيب مع الاتحاد.

وحصد كبير القارة الآسيوية الدوري السعودي بعد تصدره قمة ترتيب جدول البطولة برصيد 67 نقطة.

تعرف على موعد مباراة الهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يقع العلا ضيفًا على الخليج مساء الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تُذاع مجريات اللقاء عبر شبكة قنوات SSC، الناقلة لجميع مباريات الدوري السعودي في نسخته الجديدة 2022/2023.

جدول مباريات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

الجولة الأولى‏• الخليج × الهلال

الجولة الثانية‏• الهلال × الفيحاء

الجولة الثالثة‏• الفتح × الهلال

الجولة الرابعة‏• الهلال × الوحدة

الجولة الخامسة‏• الهلال × التعاون

الجولة السادسة ‏• الاتفاق × الهلال

الجولة السابعة ‏• الهلال × الشباب

الجولة الثامنة ‏• الطائي × الهلال

الجولة التاسعة‏• الهلال × الباطن

الجولة العاشرة ‏• النصر × الهلال

الجولة الحادية عشر ‏• الهلال × ضمك

الجولة الثانية عشر ‏• الاتحاد × الهلال

الجولة الثالثة عشر ‏• الهلال × العدالة

الجولة الرابعة عشر ‏• أبـها × الهلال

الجولة الخامسة عشر ‏• الهلال × الرائد