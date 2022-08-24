شكرا لقرائتكم خبر عن صور | مراحل تطور شعار الهلال عبر التاريخ بعد التعديل الاخير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الهلال السعودي بشكل رسمي عن التغيير الخامس في التاريخ لشعار الزعيم ليصبح الشعار الجديد عبارة عن كلمة الهلال مكتوبة بالعربية والإنجليزية أيضًا، مع حرف الـH بشكل غير مباشر.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في التقرير التالي صور مراحل تطور شعار الموج الأزرق عبر الزمان، ويأتي ذلك كالتالي..

واختلف الشعار الجديد عن القديم، في العديد من النقاط، أبرزهم عودة كلمة الهلال باللغة العربية، بالإضافة إلى حذف عام تأسيس النادي وحذف شعار الهلال والكرة، وأخيرًا الاكتفاء بحرف الـH.

تعرف على موعد مباراة الهلال الأولى في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

يفتتح الزعيم مشواره في الدفاع عن اللقب يوم الخميس القادم الموافق أمام الخليج، وتبدأ ركلة البداية في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة الهلال والخليج الخميس في الدوري السعودي 2022/2023

يستضيف ملعب محمد بن فهد مجريات اللقاء المرتقب بين الهلال والخليج، حيث يقع الأول ضيفًا ثقيلًا على الخليج ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

القنوات الناقلة لمباريات الهلال في الدوري السعودي

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مباريات الهلال في البطولة، وكذلك مواجهات الدوري السعودي بأكملها.

وجاء ذلك بعدما حصلت القناة الرياضية على حقوق بث مباريات الدوري السعودي حتى 3 مواسم قادمة، وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

تعرف على جدول مباريات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

نرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي جدول مباريات الهلال بالدور الأول من الدوري السعودي، والذي جاء كالآتي..

الجولة الأولى

‏• الخليج × الهلال

الجولة الثانية

‏• الهلال × الفيحاء

الجولة الثالثة

‏• الفتح × الهلال

الجولة الرابعة

‏• الهلال × الوحدة

الجولة الخامسة

‏• الهلال × التعاون

الجولة السادسة

‏• الاتفاق × الهلال

الجولة السابعة

‏• الهلال × الشباب

الجولة الثامنة

‏• الطائي × الهلال

الجولة التاسعة

‏• الهلال × الباطن

الجولة العاشرة

‏• النصر × الهلال

الجولة الحادية عشر

‏• الهلال × ضمك

الجولة الثانية عشر

‏• الاتحاد × الهلال

الجولة الثالثة عشر

‏• الهلال × العدالة

الجولة الرابعة عشر

‏• أبـها × الهلال

الجولة الخامسة عشر

‏• الهلال × الرائد