شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري السعودي.. مفاجأة على مستوى التعليق في مباراة الاتحاد والعدالة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر أن يقع اتحاد جدة في مواجهة أمام العدالة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023.

وتفتتح منافسات الدوري السعودي مساء الغد الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري بمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة وخمس بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وخمس بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على موعد مباراة الاتحاد الأولى في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تقام المباراة التي تجمع بين الاتحاد والعدالة في أولى مواجهات الدوري السعودي 2022/2023 يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة الجمعة في الدوري السعودي

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية "الحاصلة على حقوق بث مجريات الدوري السعودي حتى 3 مواسم قادمة"، المباراة المرتقبة بين الاتحاد والعدالة.

تعرف على معلق مباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي

يتساءل محبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن معلق مباراة الاتحاد والعدالة القادمة في الدوري السعودي.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" فيما يلي المُكلف بالتعليق على أحداث اللقاء المنتظر لدى محبي وعاشقي الكرة السعودية.

وتم تكليف المعلق الرياضي الشهير راشد الدوسري، ليعلق على مجريات اللقاء المرتقب بين الاتحاد والعدالة.

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

الجولة الأولى - الاتحاد ضد العدالة.

الجولة الثانية - الاتحاد ضد الاتفاق.

الجولة الثالثة - الاتحاد ضد الرائد.

الجولة الرابعة - الاتحاد ضد الخليج.

الجولة الخامسة - الاتحاد ضد النصر.

الجولة السادسة - الاتحاد ضد الفتح.

الجولة السابعة - الاتحاد ضد ضمك.

الجولة الثامنة - الاتحاد ضد الوحدة.

الجولة التاسعة - الاتحاد ضد الشباب.

الجولة العاشرة - الاتحاد ضد التعاون.

الجولة الحادية عشر - الاتحاد ضد أبها

الجولة الثانية عشر- الاتحاد ضد الهلال.

الجولة الثالثة عشر - الاتحاد ضد الباطن.

الجولة الرابعة عشر - الاتحاد ضد الفيحاء.

الجولة الخامسة عشر - الاتحاد ضد الطائي.