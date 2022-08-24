توجيه بنقل 5 من مصابي حادث الحافلة التركية عبر “الإخلاء الطبي” للعلاج بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - صدرت توجيهات بنقل 5 مواطنين مصابين منومين بمستشفى طيب أردوغان بمدينة ريزا التركية، إثر حادث الحافلة التركية التي كانت تقل عددًا من المواطنين، وتعرضت إلى اصطدام وانقلاب قرب مرتفعات ريزا القريبة من مدينة طرابزون شمالي تركيا، عبر طائرتين من مدينة طرابزون.

جاء ذلك في اتصال سفارة المملكة بذوي المصابين الموجودين في مدينة ريزا.

وقدم المصابون في حادث الحافلة الشكر والتقدير للقيادة على اهتمامهم بحالة المصابين وتقديم كافة الخدمات لهم ولذويهم، وقالوا إن هذا غير مستغرب من ولاة الأمر واهتمامهم بالمواطن في مختلف الظروف.

وسبق أن زار القائم بالأعمال بسفارة المملكة في أنقرة، المصابين جراء الحادث المروري، المنومين بمستشفيات مدينة ريزا في شمال تركيا.

واطمأن القائم بأعمال السفارة على حالتهم الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وأوضحت سفارة المملكة في تركيا، أنها تلقت من الجهات المختصة التركية يوم السبت الموافق (20 / 8 / 2022م)، نبأ وقوع حادث مروري لحافلة تقل عددًا من السياح في مدينة “ريزا” شمال تركيا، نتج عنه إصابات متفرقة لعددٍ من الأشخاص، من بينهم مواطنون سعوديون.

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وأشارت السفارة إلى أنها قامت في حينه بالوقوف على الحادث المؤسف لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.