ضربات جوية أمريكية لمنشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ اليوم، ضربة في سوريا استهدفت منشآت تابعة لجماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في سوريا.

وأوضح في بيان له، أن الضربات التي نفذها ضد منشآت إيرانية في دير الزور كانت للحد من مخاطر التصعيد، وأنها تهدف لتعطيل أو ردع هجمات الجماعات المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة رويترز عن الجيش الأمريكي، أنه نفذ غارة جوية في سوريا استهدفت مرافق تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأكدت القيادة الأمريكية الوسطى، أن قواتها نفذت غارات جوية دقيقة بدير الزور في سوريا بتوجيه من الرئيس بايدن، لافتة إلى أن قواتها لا تزال في سوريا لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة والجماعات الإرهابية.

فيما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر، أن إدارة بايدن لم تنجح في التوصل إلى “الاتفاق الأطول والأقوى” الذي كانت تريده مع إيران، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قد ترد على العرض الأوروبي بشأن الاتفاق النووي اليوم الأربعاء.

في الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الإيراني أن سياسة العقوبات الجنونية التي ينتهجها الغرب فشلت في تحقيق أهدافها، مؤكدًا أن كرة الاتفاق لم تكن في الملعب الأمريكي بقدر ما هي عليه الآن.