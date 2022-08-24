أمطار ورياح.. تعرف على طقس اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأقفية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومنطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً (جدة، الليث، القنفذة), وكذلك تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والاجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق ومنطقة المدينة المنورة وكذلك طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.