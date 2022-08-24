“وقاية” توضح ما هي الاضطرابات العضلية الهيكلية وكيف نتجنب الإصابة بها

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أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، أن الاضطرابات العضلية تدل على مجموعة من حالات الانزعاج أو الألم في العضلات والأوتار والأنسجة مع أو بدون أعراض واضحة.

وأشارت الهيئة إلى أن الاضطرابات العضلية الهيكلية تكون في العادة مرتبطة بالمهام التي تنطوي على حركة متكررة أو وقفات لفترات زمنية طويلة أو غير طبيعية أو حركات عنيفة.

وبيّنت أن هناك عدة أمثلة للاضطرابات العضلية الهيكلية مثل آلام الظهر، واضطرابات الأطراف العلوية، واضطرابات الأطراف السفلية.

ولفتت إلى أن الإجراءات الوقائية تتمثل في تبني نمط صحيح للعمل، وأن تكون مفاصل الجسم في وضعية مسترخية، وإبقاء مسافة قصيرة بين الأشخاص، والمحافظة على وضعية الجلوس الصحيحة.





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Source akhbaar24

