الجيش الأمريكي يستهدف منشآت في سوريا مرتبطة بإيران

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أعلن الجيش الأمريكي، أمس (الثلاثاء)، تنفيذ ضربة في دير الزور بسوريا، استهدفت منشآت بنية تحتية تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت القيادة المركزية للجيش في بيان أن مثل هذه الضربات تهدف إلى حماية القوات الأمريكية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران، مستشهدة بحادث من هذا القبيل وقع في 15 أغسطس، اشتمل على هجوم بطائرة مسيرة على مجمع يديره التحالف ومقاتلو المعارضة السورية المدعومون من الولايات المتحدة لم يوقع إصابات.
ولم يذكر البيان عن الضربة الأمريكية (الثلاثاء) ما إذا كانت أسفرت الضربة عن إصابات.
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Source akhbaar24
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