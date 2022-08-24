شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد والعدالة.. تاريخ مواجهات الفريقين قبل مباراة الجمعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقع الاتحاد ضيفًا على العدالة مساء يوم الجمعة القادم الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

توقيت مباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، وجاء ذلك وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي سابقًا مشيرًا إلى حصول القناة على حقوق بث مجريات البطولة حتى 3 مواسم قادمة.

تاريخ مواجهات الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي 2022/2023

ولعب نادي العدالة أمام الاتحاد مباراتين فقط لا غير في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020.

حقق تعادل في لقاء دون أهداف، وخسر الثانى بثنائية نظيفة.

تعرف على موعد انطلاق الدوري السعودي 2022/2023

يستدل الستار على النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023 مساء الغد الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري بمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة وخمس بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وخمس بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

الجولة الأولى

- الاتحاد ضد العدالة.

الجولة الثانية

- الاتحاد ضد الاتفاق.

الجولة الثالثة

- الاتحاد ضد الرائد.

الجولة الرابعة

-الاتحاد ضد الخليج.

الجولة الخامسة

- الاتحاد ضد النصر.

الجولة السادسة

- الاتحاد ضد الفتح.

الجولة السابعة

- الاتحاد ضد ضمك.

الجولة الثامنة

- الاتحاد ضد الوحدة.

الجولة التاسعة

-الاتحاد ضد الشباب.

الجولة العاشرة

- الاتحاد ضد التعاون.

الجولة الحادية عشر

- الاتحاد ضد أبها

الجولة الثانية عشر

-الاتحاد ضد الهلال.

الجولة الثالثة عشر

- الاتحاد ضد الباطن.

الجولة الرابعة عشر

- الاتحاد ضد الفيحاء.

الجولة الخامسة عشر

- الاتحاد ضد الطائي.