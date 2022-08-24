شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الأولى.. كل ما يخص مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يفتتح الهلال مشواره في الدفاع عن لقب الدوري السعودي في أمام الخليج مساء الغد الخميس القادم الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي كل ما يخص مباراة الهلال والخليج الأولى في الدوري السعودي 2022/2023، ويأتي ذلك فيما يلي..

توقيت مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الهلال ضيفًا ثقيلًا على الخليج يوم الخميس القادم في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لجميع مباريات الدوري السعودي

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023.

ملعب مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي 2022/2023

من المقرر أن يستضيف ستاد الملك محمد بن فهد مجريات اللقاء المرتقب بين صاحب الديار والزعيم.

تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري المحترفين السعودي 2022/2023

نرصد لكم في السطور التالية من خلال موقعنا "السعودية سبورت" جدول بعض مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022/2023 " الدور الأول"، وذلك يأتي كالتالي..

«الجولة الأولى»

‏الخليج × الهلال

«الجولة الثانية»

‏الهلال × الفيحاء

«الجولة الثالثة»

‏الفتح × الهلال

«الجولة الرابعة»

‏الهلال × الوحدة

«الجولة الخامسة»

‏الهلال × التعاون

«الجولة السادسة»

‏الاتفاق × الهلال

«الجولة السابعة»

‏الهلال × الشباب

«الجولة الثامنة»

‏الطائي × الهلال

«الجولة التاسعة»

‏الهلال × الباطن

«الجولة العاشرة»

‏النصر × الهلال

«الجولة الحادية عشر»

‏الهلال × ضمك

«الجولة الثانية عشر»

‏الاتحاد × الهلال

«الجولة الثالثة عشر»

‏الهلال × العدالة

«الجولة الرابعة عشر»

‏أبـها × الهلال

«الجولة الخامسة عشر»

‏الهلال × الرائد

تعرف على بطل الدوري السعودي 2021/2022

حصد الهلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الماضية 2021/2022، وجاء ذلك بعدما جاء على قمة ترتيب جدول البطولة برصيد 67 نقطة.