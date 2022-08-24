شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها تشيلسي وليستر سيتي.. مواجهات نارية في الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم عن جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023.

ونقدم لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية مواعيد مباريات الأسبوع الرابع من البريميرليج 2022/2023، المقرر أن ينطلق السبت القادم الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري في مواجهة تجمع بين مانشستر يونايتد وساوثهامبتون.

جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

• ساوثهامبتون × مانشستر يونايتد «السبت 27/8»

- الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

- الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

• تشيلسي × ليستر سيتي «السبت 27/8»

- الرابعة بتوقيت القاهرة.

- الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

- السادسة بتوقيت أبو ظبي.

• برايتون × ليدز «السبت 27/8»

- الرابعة بتوقيت القاهرة.

- الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

- السادسة بتوقيت أبو ظبي.

• مانشستر سيتي × كريستال بالاس «السبت 27/8»

- الرابعة بتوقيت القاهرة.

- الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

- السادسة بتوقيت أبو ظبي.

• ليفربول × بورنموث «السبت 27/8»

- الرابعة بتوقيت القاهرة.

- الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

- السادسة بتوقيت أبو ظبي.

• أستون فيلا × وست هام يونايتد « الأحد 28/8»

- الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

- الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

- الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

• نوتنجهام فورست × توتنهام هوتسبير « الأحد 28/8»

- الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

- السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

المركز الأول

- آرسنال « برصيد 9 نقاط »

المركز الثاني

- مانشستر سيتي « برصيد 7 نقاط »

المركز الثالث

- ليدز يونايتد « برصيد 7 نقاط »

المركز الرابع

- توتنهام هوتسبير « برصيد 7 نقاط »

المركز الخامس

- برايتون « برصيد 7 نقاط »

المركز السادس

- نيوكاسل يونايتد «برصيد 5 نقاط»

المركز السابع

- فولهام «برصيد 5 نقاط»

المركز الثامن

- نيوكاسل يونايتد «برصيد 5 نقاط»

المركز الثامن

- برينتفورد « برصيد 4 نقاط»

المركز التاسع

- كريستال بالاس « برصيد 4 نقاط»

المركز العاشر

- نوتنجهام فورست « برصيد 4 نقاط»

المركز الحادي عشر

- ساوثهامبتون « برصيد 4 نقاط»

المركز الثاني عشر

- تشيلسي « برصيد 4 نقاط»

المركز الثالث عشر

- أستون فيلا « برصيد 3 نقاط»

المركز الرابع عشر

- مانشستر يونايتد « برصيد 4 نقاط»

المركز الخامس عشر

- بورنموث « برصيد 4 نقاط»

المركز السادس عشر

- ليفربول « برصيد نقطتين »

المركز السابع عشر

- ايفرتون « برصيد نقطة واحدة»

المركز الثامن عشر

- وولفرهامبتون « برصيد نقطة واحدة»

المركز التاسع عشر

- ليستر سيتي « برصيد نقطة واحدة»

المركز العشرون

- وست هام يونايتد «دون نقاط»