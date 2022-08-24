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أبرزها تشيلسي وليستر سيتي.. مواجهات نارية في الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم عن جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023.   

ونقدم لكم عبر موقعنا " سبورت" في السطور التالية مواعيد مباريات الأسبوع الرابع من البريميرليج 2022/2023، المقرر أن ينطلق السبت القادم الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري في مواجهة تجمع بين مانشستر يونايتد وساوثهامبتون.  

جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

• ساوثهامبتون × مانشستر يونايتد «السبت 27/8»

- الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة. 
- الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة. 
- الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.  

• تشيلسي × ليستر سيتي «السبت 27/8»

- الرابعة بتوقيت القاهرة. 
- الخامسة بتوقيت مكة المكرمة. 
- السادسة بتوقيت أبو ظبي.

• برايتون × ليدز «السبت 27/8»

- الرابعة بتوقيت القاهرة.  
- الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.  
- السادسة بتوقيت أبو ظبي.  

• مانشستر سيتي × كريستال بالاس «السبت 27/8»

- الرابعة بتوقيت القاهرة.  
- الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.  
- السادسة بتوقيت أبو ظبي.  

× بورنموث «السبت 27/8»

- الرابعة بتوقيت القاهرة.  
- الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.  
- السادسة بتوقيت أبو ظبي.  

• أستون فيلا × وست هام يونايتد « الأحد 28/8»

- الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.  
- الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.  
- الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.  

• نوتنجهام فورست × توتنهام هوتسبير « الأحد 28/8»

- الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.  
- السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.  
- السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

المركز الأول 

- آرسنال « برصيد 9 نقاط »

المركز الثاني

 - مانشستر سيتي « برصيد 7 نقاط »

المركز الثالث

 - ليدز يونايتد « برصيد 7 نقاط »

المركز الرابع

 - توتنهام هوتسبير « برصيد 7 نقاط »

المركز الخامس 

- برايتون « برصيد 7 نقاط »

المركز السادس

 - نيوكاسل يونايتد «برصيد 5 نقاط»

المركز السابع

 - فولهام «برصيد 5 نقاط»

المركز الثامن 

- نيوكاسل يونايتد «برصيد 5 نقاط»

المركز الثامن

 - برينتفورد « برصيد 4 نقاط»

المركز التاسع 

- كريستال بالاس « برصيد 4 نقاط»

المركز العاشر

 - نوتنجهام فورست « برصيد 4 نقاط»

المركز الحادي عشر 

- ساوثهامبتون « برصيد 4 نقاط»

المركز الثاني عشر

 - تشيلسي « برصيد 4 نقاط»

المركز الثالث عشر

 - أستون فيلا « برصيد 3 نقاط»  

المركز الرابع عشر 

- مانشستر يونايتد « برصيد 4 نقاط»

المركز الخامس عشر

 - بورنموث « برصيد 4 نقاط»

المركز السادس عشر

 - ليفربول « برصيد نقطتين »

المركز السابع عشر

 - ايفرتون « برصيد نقطة واحدة»

المركز الثامن عشر

 - وولفرهامبتون « برصيد نقطة واحدة»

المركز التاسع عشر

 - ليستر سيتي « برصيد نقطة واحدة»

المركز العشرون 

- وست هام يونايتد «دون نقاط»

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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