- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها تشيلسي وليستر سيتي.. مواجهات نارية في الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم عن جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023.
ونقدم لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية مواعيد مباريات الأسبوع الرابع من البريميرليج 2022/2023، المقرر أن ينطلق السبت القادم الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري في مواجهة تجمع بين مانشستر يونايتد وساوثهامبتون.
جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023
• ساوثهامبتون × مانشستر يونايتد «السبت 27/8»
- الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.
- الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
- الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
• تشيلسي × ليستر سيتي «السبت 27/8»
- الرابعة بتوقيت القاهرة.
- الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
- السادسة بتوقيت أبو ظبي.
• برايتون × ليدز «السبت 27/8»
- الرابعة بتوقيت القاهرة.
- الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
- السادسة بتوقيت أبو ظبي.
• مانشستر سيتي × كريستال بالاس «السبت 27/8»
- الرابعة بتوقيت القاهرة.
- الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
- السادسة بتوقيت أبو ظبي.
• ليفربول × بورنموث «السبت 27/8»
- الرابعة بتوقيت القاهرة.
- الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
- السادسة بتوقيت أبو ظبي.
• أستون فيلا × وست هام يونايتد « الأحد 28/8»
- الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
- الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.
- الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
• نوتنجهام فورست × توتنهام هوتسبير « الأحد 28/8»
- الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.
- السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
- السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023
المركز الأول
- آرسنال « برصيد 9 نقاط »
المركز الثاني
- مانشستر سيتي « برصيد 7 نقاط »
المركز الثالث
- ليدز يونايتد « برصيد 7 نقاط »
المركز الرابع
- توتنهام هوتسبير « برصيد 7 نقاط »
المركز الخامس
- برايتون « برصيد 7 نقاط »
المركز السادس
- نيوكاسل يونايتد «برصيد 5 نقاط»
المركز السابع
- فولهام «برصيد 5 نقاط»
المركز الثامن
- نيوكاسل يونايتد «برصيد 5 نقاط»
المركز الثامن
- برينتفورد « برصيد 4 نقاط»
المركز التاسع
- كريستال بالاس « برصيد 4 نقاط»
المركز العاشر
- نوتنجهام فورست « برصيد 4 نقاط»
المركز الحادي عشر
- ساوثهامبتون « برصيد 4 نقاط»
المركز الثاني عشر
- تشيلسي « برصيد 4 نقاط»
المركز الثالث عشر
- أستون فيلا « برصيد 3 نقاط»
المركز الرابع عشر
- مانشستر يونايتد « برصيد 4 نقاط»
المركز الخامس عشر
- بورنموث « برصيد 4 نقاط»
المركز السادس عشر
- ليفربول « برصيد نقطتين »
المركز السابع عشر
- ايفرتون « برصيد نقطة واحدة»
المركز الثامن عشر
- وولفرهامبتون « برصيد نقطة واحدة»
المركز التاسع عشر
- ليستر سيتي « برصيد نقطة واحدة»
المركز العشرون
- وست هام يونايتد «دون نقاط»