محمد بن مسعود - الدمام - الجند تدشن برنامج تدريبي جديد لكادرها الوظيفي، بعنوان “المهارات الإدارية الحديثة”

دشنت الأمانة العامة ممثلة بإدارة الموارد البشرية في جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، برنامجاً تدريبياً لعدد من أعضاء الكادر الوظيفي بالجامعة، بعنوان 《المهارات الإدارية الحديثة》.

ويقام البرنامج برعاية كريمة من رئيس الجامعة الدكتور محي الدين القباطي، وتنفيذ مركز الجند للتدريب وتنمية المهارات، تحت شعار: نحو تطوير المهارات الإدارية وتحسين الأداء.

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ورحب الأمين العام الدكتور أمين الحيدري، بالمشاركين والمشاركات في البرنامج الذين يبلغ عددهم ٢٤ متدرب ومتدربة، مؤكداً على اهتمام قيادة الجامعة بتدريب الكادر وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، ومحفزاً إياهم على الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي.

ويتضمن البرنامج عدداً من المحاور التي بدأها الدكتور جميل زيد، عميد كلية العلوم الإدارية والانسانية، بعنوان: مفاهيم إدارية، فيما يقدم الدكتور أمين الحيدري، الأمين العام، محور المهارات الإدارية، بينما يقدم المهندس وليد الجعور، مدير الموارد البشرية، محور الثقافة المؤسسية، ويختتم البرنامج بمحور المهارات الحاسوبية، والذي يقدمه المهندس يوسف المقطري، منسق قسم الميكاترونكس.

ويأتي البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة ١٠ أيام، ضمن الخطة التدريبية المعتمدة، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الكادر الأكاديمي والإداري بالجامعة، في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز القدرات وتنمية المهارات الشخصية وبناء القيم المؤسسية، وثقافة العمل الجماعي.