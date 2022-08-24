مستجدات الغزو الروسي.. كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بمجلس الأمن وصادرات الحبوب الأوكرانية تعود لمستوياتها

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تبادلت كييف وموسكو الاتهامات في مجلس الأمن الدولي حول تعريض سلامة محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية للخطر، فيما أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا، بينما تستعد الصادرات الأوكرانية من الحبوب للعودة لمستويات ما قبل الغزو الروسي.

كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات في مجلس الأمن

تبادلت أوكرانيا وروسيا في مجلس الأمن الدولي مجدّدًا، أمس (الثلاثاء)، الاتّهامات حول تعريض سلامة محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية للخطر، في وقت دعت فيه الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى وقف كلّ الأنشطة العسكرية حول هذه المنشأة.

وقال السفير الروسي في الأمم المتّحدة فاسيلي نيبينزيا إنّ القوات المسـلّحة الأوكرانية تواصل بصورة شبه يومية قصف أراضي محطة الطاقة النووية، لتخلق بذلك خطراً حقيقياً بوقوع حـادث إشعاعي ذي عواقب وخيمة على القارّة الأوروبية بأسرها.

وردّ السفير الأوكراني سيرغي كيسليتسيا بقوله إنه لا يمكن لأحد أن يتخيّل أن تستهدف أوكرانيا محطة للطاقة النووية ممّا يخلق خطراً هائلاً بحدوث كارثة نووية على أراضيها، مضيفاً أنّ روسيا لديها مرة أخرى الجرأة لعقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث استفزازاتها وأعمالها الإرهـابية.

مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار

أعلن مسؤول أمريكي أنّ الولايات المتّحدة ستعلن اليوم (الأربعاء)، عزمها على تقديم مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا، في أكبر حزمة دعم أمني أحادية لكييف منذ بدء الغزو الروسي.

ويمكن لهذه المساعدة أن تستخدم لتزويد كييف بأسلحـة وتدريب قواتها بالإضافة إلى عمليات أخرى، سيعلن عنها البيت الأبيض رسمياً الأربعاء، في اليوم الذي تحيي فيه أوكرانيا ذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفيتي ومرور 6 أشهر على بدء الغزو الروسي لأراضيها.

وسترصد الأموال من صندوق البنتاغون لمساعدة أوكرانيا أمنياً، ويمكن أن تستخدم لتغطية نفقات الحـرب بشكل مباشر، بما في ذلك الحصول على أسلحـة وإمدادات.

صادرات الحبوب الأوكرانية بصدد العودة لمستوياتها

أعلن مسؤول أمريكي كبير، أنّ أوكرانيا تتّجه في أغسطس الجاري لتصدير نفس الكمية تقريباً من الحبوب التي كانت تصدّرها شهرياً قبل بدء الغزو الروسي لأراضيها في أواخر فبراير.

وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية طالباً عدم نشر اسمه، إنّه بفضل تعاون دولي مكثّف، فإنّ أوكرانيا في طريقها لأن تصدّر في أغسطس ما يقرب من 4 ملايين طن من المنتجات الزراعية.

وقبل بدء الغزو الروسي لأراضيها في 24 فبراير، كانت أوكرانيا تصدّر شهرياً حوالي 5 ملايين طنّ من المنتجات الزراعية.



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Source akhbaar24

