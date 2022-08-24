استشاري يحذر: مواقف بسيطة تسبب صدمات نفسية للطفل

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حذر د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي من بعض الممارسات السلبية التي قد يقع فيها أولياء الأمور دون قصد وتؤثر على الحالة النفسية للأطفال.

وقال اليوسف، في تغريدة عبر “تويتر”: “الصدمات التي يتعرض لها الأطفال تحديداً تحت سن ١٢ سنة قد لا تكون بالحجم والضخامة التي نراها نحن البالغين.

وضرب محمد اليوسف مثالاً على ذلك بقوله: “فماذا يعني أن يصرخ والد بابنه أو يهدده “بتكسير رأسه”، البعض يقول: يكبر وينسى!”.

وأضاف اليوسف : “نفسياً هذه المواقف تعتبر صدمات على الطفل،وإذا تكررت فهي أشبه بمواجهة أحد أشكال “الموت” مبكراً !”.

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Source almnatiq

