تفاصيل الحكم على مقيم سوداني أخاف جيرانه بـ “كلب” في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

عاقبت محكمة في جدة مقيم سوداني بالسجن لمدة 10 أيام بتهمة مخالفة الآداب العامة حيث عمد إلى تربية كلب داخل شقته وأزعج نباحه الجيران.

وتفصيلا، قدمت سيدتان شكوى ضد صاحب الكلب الذي يسكن في ذات البناية، وذكرتا في الدعوى أن المدعى عليه يربي كلباً في شقته، وتسبب في إيذاء السكان وتخويفهم، حسب “عكاظ”.

وبسؤال المتهم عن إبراز نظام الحجر البيطري لمجلس دول التعاون الخليجي ونظام الرفق بالحيوان لمجلس دول التعاون الخليجي وجرى الاطلاع عليها، لم تجد المحكمة في ما قدمه المتهم ما يفيد بالسماح له باقتناء الكلب.

وانتهت الجلسات بثبوت إدانة المتهم. وقررت المحكمة سجنه عشرة أيام ، وتضمن الحكم أخذ التعهد عليه بعدم تكرار ما بدر منه والبعد عن الأضرار بالآخرين وعدم تربية الكلاب في الشقق السكنية.