شاهد.. تفحيط وتعريض حياة الآخرين للخطر على طريق سريع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق قيام قائد مركبة بممارسة التفحيط، على طريق سريع، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر وظهر قائد المركبة، في مقطع فيديو متداول، ينحرف بالسيارة يميناً ويساراً ويتجاوز المسارات المحددة على الطرق وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالمسارات المحددة، على الطريق، والقيادة حسب السرعات المحددة، وتجنب التفحيط للحد من وقوع الحوادث المرورية، أو تطبيق الغرامات وفقا للنظام أخبار قد تهمك

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