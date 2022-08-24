صدور توجيه بنقل مصابي حادثة الحافلة التركية عبر «الإخلاء الطبي»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تم صدور توجيهات بنقل خمسة مصابين سعوديين منومين بمستشفى طيب أردوغان بمدينة ريزا التركية، إثر حادثة الحافلة التركية التي كانت تقل عددا من السعوديين وتعرضت إلى اصطدام وانقلاب قرب مرتفعات ريزا القريبة من مدينة طرابزون شمالي تركيا، عبر طائرتين من مدينة طرابزون.

جاء ذلك في اتصال السفارة السعودية بذوي المصابين الموجودين في مدينة ريزا وقدم الدكتور أحمد حافظ (أحد المصابين في حادث الحافلة) الشكر والتقدير للقيادة السعودية على اهتمامهم بحالة المصابين وتقديم كافة الخدمات لهم ولذويهم، وقال إن هذا غير مستغرب من ولاة الأمر واهتمامهم بالمواطن في مختلف الظروف.