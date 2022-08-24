مناقشة الجهود الإنسانية مع أمريكا و«الصليب الأحمر»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس، مع رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي مامادو سو، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.
من جانب آخر، بحث د. الربيعة مع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان لشؤون النساء والفتيات رينا أميري، أوجه التعاون بين الجانبين فيما يخص الشؤون الإنسانية والإغاثية
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