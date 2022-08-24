علماء يتوصلون إلى تحليل دم يكشف 50 نوعًا من أمراض السرطان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
اكتشف باحثون طريقة فحص دم قادر على اكتشاف 50 نوعاً من أمراض السرطان حتى قبل ظهور أعراضها عند الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً. وأجرت خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا أول تجربة على هذا الفحص في العالم، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ويتفاءل الباحثون بأن لدى الفحص «إمكانات هائلة»، ويعتقدون أنه قادر على منع 10% من إجمالي الوفيات التي يتسبب بها السرطان
وتودي أمراض السرطان في بريطانيا وحدها بنحو 167 ألف شخص، بمعدل يبلغ 467 شخصاً يومياً، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية عن «ديلي ميل» البريطانية
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