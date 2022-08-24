شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إيقافه.. فهد المولد يتلقى عرضًا لضمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى فهد المولد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عرضًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فهد المولد يتلقى عرضًا لضمه

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، يسعى للحصول على خدمات اللاعب، في حال رفع عقوبة الإيقاف عنه من قبل مركز التحكيم الرياضي.

وكان فهد المولد، تقدم باستئناف للتحكيم الرياضي، ضد قرار إيقافه من قبل لجنة المنشطات.

يشار إلى أن لجنة المنشطات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كانت قد أعلنت إيقاف فهد المولد لمدة عام ونصف، بسبب إيجابية العينة الخاصة به، في شهر مايو الماضي.

وبدأت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، في البحث عن بديل لفهد المولد، حيث قررت عدم تجديد عقده، وفقًا للتقارير.