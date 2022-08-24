شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات النصر مع عوار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الإعلامي عبدالعزيز الزامل، مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مع حسام عوار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي.

الزامل ينفي اقتراب عوار من النصر

وأوضح الزامل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ما تم تداوله عن مفاوضات النصر السعودي مع حسام عوار غير صحيحة.

حيث نشر الزامل عبر تويتر، صورة للاعب، وعلق عليها: “حتى الآن غير صحيح”.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن نادي النصر دخل في مفاوضات مع حسام عوار لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن حسام عوار، أبدى موافقته على الانتقال إلى صفوف النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.