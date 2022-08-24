شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق تم.. نجم النصر ينتقل إلى الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري عن مفاجآة من العيار الثقيل، بعدما أكدت إنتقال نجم النصر إلى الأهلي.

النصر يوافق على رحيل جناح الفريق إلى الأهلي

واكدت أنباء عدة رحيل ماشاريبوف، إلى الأهلي؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة، مع وجود أحقية للشراء.

وكلفت صفقة انضمام جناح النصر إلى الراقي بواقع 15 مليون ريال من خزائن العالمي.

أرقام ماشاريبوف مع النصر 2021/2022

شارك صاحب الـ 28 عامًا بقميص العالمي في 28 مباراة، ناجحًا في تسجيل 5 أهداف فقط لا غير.

موعد مباراة النصر القادمة والقنوات الناقلة

وفي سياق آخر من المقرر أن يفتتح النصر منافسات الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت القادم الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، وكذلك جميع مجريات البطولة بعدما أشار الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا إلى حصول القناة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي حتى 3 مواسم قادمة.

جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

يبحث العديد من عشاق الكرة السعودية في حينه أنحاء العالم عن جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي جدول مباريات العالمي في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023.

-«الجولة الأولى» النصر × الوحدة.

-«الجولة الثانية» التعاون × النصر.



-«الجولة الثالثة» النصر × ضمك.

-«الجولة الرابعة» الباطن × النصر.

-«الجولة الخامسة» النصر × الإتحاد.

-«الجولة السادسة» ابها × النصر.



-«الجولة السابعة» النصر × العدالة.

-«الجولة الثامنة» النصر × الفيحاء.

-«الجولة التاسعة» الرائد × النصر.

-«الجولة العاشرة» النصر × الهلال.

-«الجولة الحادية عشر» الخليج × النصر.

-«الجولة الثانية عشر» النصر × الطائي.

-«الجولة الثالثة عشر» الشباب × النصر.

-«الجولة الرابعة عشر» النصر × الإتفاق.

-«الجولة الخامسة عشر »الفتح × النصر.