نقل ملكية أصول والتزامات خدمات وزارة الصحة إلى الشركة القابضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء خلال جلسته مساء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على نقل ملكية الأصول، ومنح الحقوق، ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.

تعزيز العلاقات

وفي بداية الجلسة، تطرق المجلس إلى ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، من خلال تبادل الزيارات وتوطيد أواصر التعاون والتشاور؛ بما يجسد مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي. كما وافق المجلس على نظام السياحة ومشروع اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي ـ الإندونيسي.

وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج مباحثات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس جمهورية أوزبكستان، وما اشتملت عليه زيارته الرسمية للمملكة من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والإعلان عن صفقات استثمارية وتجارية تقدر قيمتها بأكثر من 12.5 مليار دولار.

تطوير التعاون

كما اطلع المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وما تضمنه من استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وكذا بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها؛ بما يحقق الاستقرار والسلام.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس استعرض في الشأن المحلي، النجاحات التي تم تحقيقها في مجال التعليم، ومنها التقدم في 16 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية، وصعود ثمانية مراكز مقارنة بالعام الماضي، وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022م، مما يُعد انعكاسا للجهود الرامية للارتقاء بجودة هذا القطاع بوصفه ركيزة أساسية تتحقق بها التطلعات نحو التقدم والريادة.

موافقات

1 - تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة وجامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الفنون التقليدية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 - تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتوقيع مع الجانب الجامبي على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي العدل في المملكة وجمهورية جامبيا، ومن ثم رفع ما يُتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

3 - تفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الدول المتوقع انضمامها إلى المركز العالمي للاستدامة السياحية في شأن نموذج مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارات السياحة في الدول الأخرى في شأن إنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة مع كل دولة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

4 - تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن مشروع الاتفاقية بين حكومة المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن تشغيل المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام باعتباره مركزا من الفئة الثانية تحت إشراف اليونسكو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

5 - تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

6 - اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية بنجلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

7 - مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

8 - مشروع اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي ـ الإندونيسي.

9 - الموافقة على نظام السياحة.

10 - نقل ملكية الأصول، ومنح الحقوق، ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.

11 - تعيين أيمن أفغاني عضوا في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط.

12 - تجديد عضوية حاتم الدخيل، وتعيين عبدالرحمن شمس الدين، عضوا - ممثلا من القطاع الخاص - في مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة).