السفارة الأمريكية في كييف تدعو مواطنيها للمغادرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حذّرت السفارة الأمريكية في كييف أمس من أن روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومبان حكومية في أوكرانيا «في الأيام المقبلة»، داعية المواطنين الأمريكيين إلى «مغادرة أوكرانيا اعتبارًا من الآن».

وقالت السفارة في رسالة نشرتها على موقعها الالكتروني الثلاثاء «تملك وزارة الخارجية معلومات مفادها أن روسيا تكثّف جهودها لشنّ ضربات على منشآت مدنية وحكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة». ودعت السفارة مواطنيها إلى «مغادرة أوكرانيا اعتبارًا من الآن عبر وسائل النقل البرية الخاصة المتوفرة». ويدخل الغزو الروسي لأوكرانيا الأربعاء شهره السابع. منذ تراجع القوات الروسية من محيط كييف في نهاية مارس، تتركّز معظم المعارك في شرق أوكرانيا،

حيث تباطأ تقدم القوات الروسية قبل أن يتعثر. وتقدّمها بطيء أيضًا في الجنوب حيث تقول القوات الأوكرانية إنها تشنّ هجومًا مضادًا. مع ذلك، تواصل روسيا استهداف المدن الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى، ونادرًا ما تستهدف هذه الضربات العاصمة أو المناطق المحيطة بها. إلى ذلك، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أمس، إن روسيا نفذت ضربات مدفعية وجوية في منطقة زابوريجيا، حيث أثار القتال بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا مخاوف من وقوع حادث نووي كارثي.

وتأتي الهجمات قبل يوم من الاحتفال بذكرى الـ31 على استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي، التي تصادف اليوم، إذ حظرت كييف الاحتفالات العامة خشية وقوع مزيد من الهجمات في الحرب التي قالت الأمم المتحدة أمس الأول إنها أودت بحياة أكثر من 5500 مدني.

كما حذرت السفارة الأمريكية في كييف، في بيان، من خطط روسية لضرب البنية التحتية المدنية والحكومية في الأيام المقبلة. وقالت أوكرانيا، إن روسيا أطلقت نيران المدفعية، وشنت غارات جوية على بلدات عدة في منطقة زابوريجيا بالقرب من خطوط المواجهة في جنوب البلاد، بعد أن استولت القوات الروسية على محطة الطاقة النووية بعد وقت قصير من غزوها في 24 فبراير (شباط). وأدت نيران المدفعية والصواريخ بالقرب من مجمع مفاعل زابوريجيا النووي، على الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو، إلى دعوات لنزع السلاح في المنطقة.