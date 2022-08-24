25 طن تمور هدية المملكة لموزمبيق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، هدية المملكة لجمهورية موزمبيق المتضمنة 25 طنًا من التمور.

وسلم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موزمبيق فهد العيسى، لرئيسة المعهد الوطني لتخفيف مخاطر الكوارث لويسا سيلما ماك، بحضور عدد من منسوبي السفارة السعودية، وفريق من المركز، وذلك في مقر المعهد الوطني بالعاصمة مابوتو.