محافظ الأحساء: دعم القيادة أسهم في تحقيق نتائج رياضية مميزة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، على أنشطة وزارة الرياضة، والمنشآت والأندية الرياضية في المحافظة، منوها بما تجده الرياضة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة «أيدها الله»، والذي كان له أبلغ الأثر في استضافة العديد من الفعاليات والمناسبات الرياضية العالمية، وتحقيق نتائج مميزة للمنتخبات والأندية الرياضية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتب سموه بمقر المحافظة، أمس، مدير عام فروع وزارة الرياضة م. تركي مُهرجي، ومدير عام الاستثمار في الوزارة حمَّاد البلوي، وعددا من منسوبي الوزارة.
من جهته، أعرب م. تركي مُهرجي عن خالص شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء، على اهتمام سموه ودعمه الأندية الرياضية بالمحافظة، وتوجيهاته السديدة.
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